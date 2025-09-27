Katalog firm
Verity Knowledge Solutions Bankier Inwestycyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Bankier Inwestycyjny in India w Verity Knowledge Solutions wynosi od ₹669K do ₹913K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verity Knowledge Solutions. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹716K - ₹866K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹669K₹716K₹866K₹913K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.95M

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Verity Knowledge Solutions?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Bankier Inwestycyjny w Verity Knowledge Solutions in India wynosi rocznie ₹913,278. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Verity Knowledge Solutions dla stanowiska Bankier Inwestycyjny in India wynosi ₹669,212.

