VergeSense Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VergeSense wynosi od $113,706 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $276,375 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VergeSense. Ostatnia aktualizacja: 10/16/2025

Inżynier Sprzętu
$276K
Projektant Produktu
$184K
Menedżer Produktu
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Menedżer Projektu
$114K
Inżynier Oprogramowania
$167K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VergeSense jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $276,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VergeSense wynosi $184,075.

Inne zasoby