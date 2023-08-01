Katalog firm
Vectara
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Vectara Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Vectara waha się od $120,600 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $180,900 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Vectara. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $159K
Naukowiec danych
$181K
Sprzedaż
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Vectara je Naukowiec danych at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $180,900. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Vectara je $158,750.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Vectara

Powiązane firmy

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby