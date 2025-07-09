Katalog firm
Vast Space
Vast Space Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Vast Space wynosi od $153,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $184,116 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Vast Space. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Sprzętu
$184K
Rekruter
$153K
Inżynier Oprogramowania
$167K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Vast Space jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $184,116. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vast Space wynosi $166,600.

