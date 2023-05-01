Katalog firm
VAST Data
VAST Data Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VAST Data wynosi od $124,443 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $741,411 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VAST Data. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $124K
Obsługa Klienta
$150K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$741K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W VAST Data, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VAST Data jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $741,411. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VAST Data wynosi $149,763.

Inne zasoby