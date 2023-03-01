Katalog firm
Vasion
Vasion Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Vasion wynosi od $52,260 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $125,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Vasion. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $125K
Technolog Informacyjny (IT)
$52.3K
Sprzedaż
$89.6K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Vasion jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $125,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vasion wynosi $89,550.

