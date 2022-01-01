Katalog firm
Varonis
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Varonis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Varonis wynosi od $64,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $203,732 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Varonis. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $204K
Sprzedaż
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Technolog Informacyjny (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Menedżer Produktu
$204K
Rekruter
$66.5K
Inżynier Sprzedaży
$131K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$64.7K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Varonis jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $203,732. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Varonis wynosi $125,409.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Varonis

Powiązane firmy

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby