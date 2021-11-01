Katalog firm
Varicent Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Varicent wynosi od $8,654 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $141,924 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Varicent. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $86.2K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $142K
Menedżer Produktu
Median $94.3K

Analityk Biznesowy
$73.9K
Analityk Danych
$8.7K
Analityk Danych
$114K
Marketing
$84.4K
Projektant Produktu
$101K
Sprzedaż
$92.4K
Menedżer Konta Technicznego
$92K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Varicent jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $141,924. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Varicent wynosi $92,181.

