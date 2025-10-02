Katalog firm
ValueLabs
  • Greater Hyderabad Area

ValueLabs Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Hyderabad Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Hyderabad Area w ValueLabs wynosi od ₹870K year do ₹3.79M. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Hyderabad Area year wynosi w sumie ₹1.53M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ValueLabs. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w ValueLabs?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ValueLabs in Greater Hyderabad Area wynosi rocznie ₹3,787,982. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ValueLabs dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Hyderabad Area wynosi ₹1,501,693.

