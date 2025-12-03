Katalog firm
USPS
USPS Projektant Przemysłowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Przemysłowy in United States w USPS wynosi od $62.3K do $88.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w USPS. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$70.5K - $80.3K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w USPS?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Przemysłowy w USPS in United States wynosi rocznie $88,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w USPS dla stanowiska Projektant Przemysłowy in United States wynosi $62,250.

Inne zasoby

