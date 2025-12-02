Katalog firm
Ushur
Ushur Rekruter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rekruter in India w Ushur wynosi od ₹2.66M do ₹3.72M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ushur. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$32.8K - $38.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Ushur?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Ushur in India wynosi rocznie ₹3,719,022. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ushur dla stanowiska Rekruter in India wynosi ₹2,656,444.

Inne zasoby

