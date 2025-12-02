Katalog firm
UserZoom
UserZoom Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Spain w UserZoom wynosi od €54.4K do €74.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w UserZoom. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$68K - $80.7K
Spain
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w UserZoom?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w UserZoom in Spain wynosi rocznie €74,457. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w UserZoom dla stanowiska Projektant Produktu in Spain wynosi €54,386.

