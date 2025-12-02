Katalog firm
UserGems
UserGems Rekruter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United Kingdom w UserGems wynosi od £44.7K do £64.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w UserGems. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w UserGems?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w UserGems in United Kingdom wynosi rocznie £64,889. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w UserGems dla stanowiska Rekruter in United Kingdom wynosi £44,714.

