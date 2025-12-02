Katalog firm
Userful Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Canada w Userful wynosi od CA$30.2K do CA$41.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Userful. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$23.6K - $28.1K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$21.8K$23.6K$28.1K$29.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Oprogramowania zgłoszeń w Userful aby odblokować!

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Userful?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Userful in Canada wynosi rocznie CA$41,371. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Userful dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$30,219.

