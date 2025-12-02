Katalog firm
USDA
USDA Inżynier Budownictwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Budownictwa in United States w USDA wynosi od $102K do $148K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w USDA. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$115K - $134K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$102K$115K$134K$148K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w USDA?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Budownictwa w USDA in United States wynosi rocznie $147,680. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w USDA dla stanowiska Inżynier Budownictwa in United States wynosi $101,763.

