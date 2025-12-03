Katalog firm
US Metro Bank
US Metro Bank Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w US Metro Bank wynosi od £81.7K do £112K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w US Metro Bank. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$118K - $140K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$109K$118K$140K$150K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w US Metro Bank?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w US Metro Bank wynosi rocznie £111,858. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w US Metro Bank dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi £81,705.

