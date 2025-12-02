Katalog firm
US Foods
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

US Foods Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w US Foods wynosi od $166K do $232K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w US Foods. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$180K - $218K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$166K$180K$218K$232K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w US Foods?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w US Foods in United States wynosi rocznie $232,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w US Foods dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $166,000.

