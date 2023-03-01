Katalog firm
Upstox
Upstox Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upstox wynosi od $16,673 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $139,052 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upstox. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $47.9K

Inżynier Oprogramowania Backend

Projektant Produktu
Median $16.7K

Projektant UX

Menedżer Produktu
Median $35.1K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$139K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Upstox jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $139,052. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upstox wynosi $41,469.

Inne zasoby