Upstox Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upstox wynosi od $16,673 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $139,052 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upstox . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025