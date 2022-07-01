Upside Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upside wynosi od $54,888 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $251,250 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upside . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025