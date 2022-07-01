Katalog firm
Upside
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Upside Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upside wynosi od $54,888 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $251,250 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upside. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menedżer Produktu
Median $230K
Projektant Produktu
$134K
Rekruter
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Sprzedaż
Median $140K
Inżynier Oprogramowania
$54.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$251K
Badacz UX
$146K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Upside jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $251,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upside wynosi $146,228.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Upside

Powiązane firmy

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby