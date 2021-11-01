Uplight Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uplight wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $347,900 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uplight . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025