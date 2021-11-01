Katalog firm
Uplight Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uplight wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $347,900 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uplight. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $160K
Analityk Danych
$70.4K
Analityk Danych
$196K

Zasoby Ludzkie
$101K
Menedżer Produktu
$348K
Menedżer Projektu
$98.8K
Sprzedaż
$109K
Menedżer Programów Technicznych
$121K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Uplight jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $347,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Uplight wynosi $114,570.

