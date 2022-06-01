Katalog firm
Uplers
Uplers Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uplers wynosi od $8,572 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $108,272 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uplers. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $32.4K
Menedżer Operacji Biznesowych
$92K
Rozwój Biznesu
$26.2K

Zasoby Ludzkie
$12K
Konsultant Zarządzania
$108K
Projektant Produktu
$31.4K
Menedżer Projektu
$8.6K
Sprzedaż
$26.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Uplers jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $108,272. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Uplers wynosi $28,886.

