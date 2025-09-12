UPL Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w UPL wynosi od $11,285 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Chemik na dolnym końcu do $106,465 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników UPL . Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025