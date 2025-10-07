Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in Canada w Upgrade wynosi CA$178K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Upgrade. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Mediana Pakietu
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Łącznie rocznie
CA$178K
Poziom
Senior
Podstawa
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Upgrade?

CA$225K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Upgrade, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Upgrade in Canada wynosi rocznie CA$327,271. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upgrade dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in Canada wynosi CA$177,673.

