Upflow Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Upflow wynosi od $60,480 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $215,324 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Upflow. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Analityk Danych
$103K
Menedżer Produktu
$96.7K
Sprzedaż
$67.7K

Inżynier Oprogramowania
$60.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$215K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Upflow jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $215,324. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Upflow wynosi $96,664.

