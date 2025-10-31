Katalog firm
University of Kentucky
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w University of Kentucky wynosi $55.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w University of Kentucky. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
University of Kentucky
Systems Engineer
Lexington, KY
Łącznie rocznie
$55.2K
Poziom
Senior
Podstawa
$55.2K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w University of Kentucky?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w University of Kentucky in United States wynosi rocznie $90,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w University of Kentucky dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $55,227.

