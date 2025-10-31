Katalog firm
University of Kansas Medical Center
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

University of Kansas Medical Center Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w University of Kansas Medical Center wynosi od $116K do $165K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w University of Kansas Medical Center. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$132K - $150K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$116K$132K$150K$165K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Inżynierii Oprogramowania zgłoszeń w University of Kansas Medical Center aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w University of Kansas Medical Center?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Inżynierii Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w University of Kansas Medical Center in United States wynosi rocznie $165,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w University of Kansas Medical Center dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $116,200.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla University of Kansas Medical Center

Powiązane firmy

  • Netflix
  • Uber
  • Snap
  • Pinterest
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby