Katalog firm
University of Chicago
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

University of Chicago Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w University of Chicago wynosi od $66.4K do $94.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w University of Chicago. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$75.2K - $85.6K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$66.4K$75.2K$85.6K$94.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w University of Chicago aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w University of Chicago?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w University of Chicago in United States wynosi rocznie $94,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w University of Chicago dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $66,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla University of Chicago

Powiązane firmy

  • Stripe
  • Lyft
  • Amazon
  • Netflix
  • Roblox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby