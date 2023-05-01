Katalog firm
Univeris
Univeris Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Univeris wynosi od $64,457 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $123,804 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Univeris. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $124K
Inżynier Oprogramowania
Median $97.7K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$64.5K

Architekt Rozwiązań
$122K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Univeris jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $123,804. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Univeris wynosi $110,031.

Inne zasoby