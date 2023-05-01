Katalog firm
United Talent Agency
United Talent Agency Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w United Talent Agency wynosi od $50,170 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $233,825 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników United Talent Agency. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $135K
Asystent Administracyjny
$50.2K
Marketing
$99.5K

Menedżer Produktu
$221K
Menedżer Programu Technicznego
$234K
The highest paying role reported at United Talent Agency is Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Talent Agency is $135,000.

