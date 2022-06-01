Katalog firm
United Rentals
United Rentals Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w United Rentals wynosi od $60,695 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $84,575 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników United Rentals. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Analityk Danych
$84.6K
Sprzedaż
$62K
Inżynier Oprogramowania
$60.7K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w United Rentals jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $84,575. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w United Rentals wynosi $62,036.

