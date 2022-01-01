Katalog firm
United Nations
United Nations Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w United Nations wynosi od $28,858 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $167,151 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników United Nations. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $167K
Asystent Administracyjny
$106K
Menedżer Operacji Biznesowych
$33.7K

Analityk Biznesowy
$109K
Menedżer Analityki Danych
$155K
Technolog Informacyjny (IT)
$95.3K
Projektant Produktu
$33.4K
Menedżer Produktu
$90.9K
Menedżer Programu
$75.3K
Menedżer Projektu
$28.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w United Nations jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $167,151. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w United Nations wynosi $93,094.

Inne zasoby