Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in Pakistan w United Nations Development Programme wynosi od PKR 5.09M do PKR 7.27M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w United Nations Development Programme. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

PKR 44.94M

Jakie są poziomy kariery w United Nations Development Programme?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w United Nations Development Programme in Pakistan wynosi rocznie PKR 7,265,022. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w United Nations Development Programme dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in Pakistan wynosi PKR 5,091,725.

