United Internet
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

United Internet Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Germany w United Internet wynosi €74.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w United Internet. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
United Internet
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Łącznie rocznie
€74.4K
Poziom
Medior
Podstawa
€74.4K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w United Internet?

€143K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w United Internet in Germany wynosi rocznie €86,723. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w United Internet dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Germany wynosi €74,405.

