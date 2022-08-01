Katalog firm
Uniswap
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Uniswap Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Uniswap wynosi od $179,100 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $190,950 dla Rekruter na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uniswap. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $190K

Inżynier Kryptowalut

Menedżer Produktu
$179K
Rekruter
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uniswap este Rekruter at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $190,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uniswap este $190,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Uniswap

Powiązane firmy

  • Airbnb
  • PayPal
  • DoorDash
  • Stripe
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby