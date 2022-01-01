Katalog firm
Unigroup
Unigroup Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Unigroup wynosi od $59,706 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $91,242 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Unigroup. Ostatnia aktualizacja: 10/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $85K
Analityk Danych
$59.7K
Analityk Danych
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Zasoby Ludzkie
$91.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Unigroup jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $91,242. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Unigroup wynosi $82,700.

Inne zasoby