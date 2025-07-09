Uni Cards Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Uni Cards wynosi od $28,550 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $67,993 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Uni Cards. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $68K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $61.5K
Menedżer Analityki Danych
$49.1K

Projektant Produktu
$28.6K
Najczęściej zadawane pytania

Uni Cardsで報告されている最高給与の職種はInżynier Oprogramowaniaで、年間総報酬は$67,993です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Uni Cardsで報告されている年間総報酬の中央値は$55,268です。

