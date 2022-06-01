Katalog firm
UNFI
UNFI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w UNFI wynosi od $91,540 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $181,300 dla Analityk Biznesowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników UNFI. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Analityk Biznesowy
$181K
Analityk Finansowy
$91.5K
Zasoby Ludzkie
$111K

Projektant Produktu
$106K
Inżynier Oprogramowania
$151K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at UNFI is Analityk Biznesowy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $181,300. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UNFI is $110,550.

