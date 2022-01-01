Katalog firm
Unacademy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Unacademy wynosi od $7,437 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rozwój Biznesu na dolnym końcu do $108,771 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Unacademy. Ostatnia aktualizacja: 10/12/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $31.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $28.8K
Księgowy
$101K

Analityk Biznesowy
$29.9K
Rozwój Biznesu
$7.4K
Analityk Danych
$30.1K
Analityk Danych
$42.6K
Zasoby Ludzkie
$63.9K
Marketing
$48.4K
Projektant Produktu
$21.6K
Menedżer Programu
$26.2K
Sprzedaż
Median $8.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $109K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Unacademy, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Unacademy jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $108,771. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Unacademy wynosi $30,102.

