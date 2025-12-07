Katalog firm
Umpqua Bank
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Asystent Administracyjny

  • Wszystkie pensje Asystent Administracyjny

Umpqua Bank Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United States w Umpqua Bank wynosi od $73.1K do $102K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Umpqua Bank. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$79.2K - $92.1K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Asystent Administracyjny zgłoszeń w Umpqua Bank aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Umpqua Bank?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Asystent Administracyjny oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Umpqua Bank in United States wynosi rocznie $102,399. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Umpqua Bank dla stanowiska Asystent Administracyjny in United States wynosi $73,142.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Umpqua Bank

Powiązane firmy

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.