umlaut Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w umlaut wynosi od $43,418 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $98,505 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników umlaut. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Projektant Przemysłowy
$53.7K
Technolog Informacyjny (IT)
$53.2K
Inżynier Oprogramowania
$43.4K

Menedżer Programu Technicznego
$98.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w umlaut jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $98,505. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w umlaut wynosi $53,452.

