Ultima Genomics
Ultima Genomics Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ultima Genomics wynosi od $110,445 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $195,975 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ultima Genomics. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Inżynier Biomedyczny
$189K
Inżynier Sprzętu
$152K
Inżynier Mechanik
$110K

Inżynier Oprogramowania
$196K
Najczęściej zadawane pytania

Ultima Genomics的年度总薪酬中位数为$170,643。

