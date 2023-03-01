Katalog firm
Ula
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Ula Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ula wynosi od $27,118 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $57,128 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ula. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Projektant Produktu
$27.1K
Menedżer Produktu
$57.1K
Menedżer Projektu
$35.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inżynier Oprogramowania
$49.1K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Ula is Menedżer Produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $57,128. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ula is $42,171.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Ula

Powiązane firmy

  • Intuit
  • Tesla
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby