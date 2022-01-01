Katalog firm
Udemy
Udemy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Udemy wynosi od $48,676 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $382,500 dla Zarządca Nieruchomości na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Udemy. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Projektant Produktu
Median $165K
Rekruter
Median $115K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $117K
Menedżer Operacji Biznesowych
$135K
Analityk Biznesowy
$255K
Obsługa Klienta
$275K
Menedżer Analityki Danych
$72.1K
Operacje Marketingowe
$139K
Menedżer Produktu
$48.7K
Menedżer Programu
$117K
Menedżer Projektu
$172K
Zarządca Nieruchomości
$383K
Sprzedaż
$122K
Architekt Rozwiązań
$218K
Menedżer Programu Technicznego
$147K
Inwestor Venture Capital
$291K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Udemy jest Zarządca Nieruchomości at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $382,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Udemy wynosi $165,334.

