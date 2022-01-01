Katalog firm
UBS
UBS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w UBS wynosi od $22,039 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Analityki Danych na dolnym końcu do $230,974 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników UBS. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Niezawodności Witryny

Programista Ilościowy

Analityk Danych
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Badacz Ilościowy

Bankier Inwestycyjny
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Finansowy
Median $110K
Analityk Biznesowy
Median $110K
Menedżer Produktu
Median $138K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $175K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $64.2K
Konsultant Zarządzania
Median $82.5K
Menedżer Projektu
Median $150K
Architekt Rozwiązań
Median $206K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Technolog Informacyjny (IT)
Median $106K
Menedżer Programu Technicznego
Median $173K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $108K
Księgowy
$44.6K
Asystent Administracyjny
$80.4K
Operacje Biznesowe
$109K
Rozwój Biznesu
$76.3K
Szef Sztabu
$159K
Analityk Danych
$162K
Menedżer Analityki Danych
$22K
Zasoby Ludzkie
$164K
Prawny
$159K
Projektant Produktu
$143K
Menedżer Projektowania Produktu
$28.3K
Menedżer Programu
$231K
Rekruter
$148K
Sprzedaż
$159K
Całkowite Wynagrodzenia
$157K
Badacz UX
$137K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w UBS jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $230,974. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w UBS wynosi $137,369.

Inne zasoby