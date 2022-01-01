Katalog firm
Ubisoft
Ubisoft Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ubisoft wynosi od $20,193 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $178,500 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ubisoft. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Programista Stron Internetowych

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Naukowiec Badawczy

Menedżer Produktu
Median $108K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $116K

Analityk Danych
Median $48.8K
Analityk Danych
Median $70K
Menedżer Projektu
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Architekt Rozwiązań
Median $119K
Analityk Biznesowy
$20.2K
Projektant Graficzny
$58.8K
Technolog Informacyjny (IT)
$79.9K
Operacje Marketingowe
$50.5K
Projektant Produktu
$126K
Menedżer Projektowania Produktu
$164K
Menedżer Programu Technicznego
$179K
Badacz UX
$81.4K
A função com maior remuneração relatada na Ubisoft é Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $178,500.
A remuneração total anual mediana relatada na Ubisoft é $81,405.

