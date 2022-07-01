Katalog firm
Turvo
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Turvo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Turvo wynosi od $26,333 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $286,425 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Turvo. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $26.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $83.3K
Projektant Produktu
$286K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Turvo is Projektant Produktu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $286,425. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Turvo is $83,282.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Turvo

Powiązane firmy

  • Zencargo
  • Freightos
  • Dematic
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby