Trip.com
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Trip.com Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in China w Trip.com wynosi CN¥758K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Trip.com. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Łącznie rocznie
CN¥758K
Poziom
L5
Podstawa
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Premia
CN¥121K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Trip.com in China wynosi rocznie CN¥1,175,529. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Trip.com dla stanowiska Menedżer Produktu in China wynosi CN¥541,157.

