TripAdvisor Operacje Marketingowe Pensje

Średnia całkowita rekompensata Operacje Marketingowe in United States w TripAdvisor wynosi od $99.2K do $142K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TripAdvisor. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$114K - $133K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$99.2K$114K$133K$142K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W TripAdvisor, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Marketingowe w TripAdvisor in United States wynosi rocznie $141,570. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TripAdvisor dla stanowiska Operacje Marketingowe in United States wynosi $99,220.

