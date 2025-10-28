Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in United States w TripAdvisor wynosi od $211K do $299K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TripAdvisor. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$239K - $283K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$211K$239K$283K$299K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W TripAdvisor, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w TripAdvisor in United States wynosi rocznie $299,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TripAdvisor dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $210,600.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla TripAdvisor

