Katalog firm
TripAdvisor
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

TripAdvisor Analityk Danych Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TripAdvisor. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹6.37M - ₹7.57M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 1 więcej Analityk Danych zgłoszeń w TripAdvisor aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W TripAdvisor, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w TripAdvisor in India wynosi rocznie ₹8,056,156. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TripAdvisor dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹5,884,497.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla TripAdvisor

Powiązane firmy

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby